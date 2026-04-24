Olay, Bahçelievler Mahallesi Muzaffer Işın Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir minibüs ile otomobil sürücüsü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgayı kadınlar ve çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı. Olayın ardından minibüs sürücüsü hızla bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken yaşanan anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri kavgaya ilişkin araştırma başlatıldı.