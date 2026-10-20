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Kaynak: İHA

Bolu'nun Vakıfgeçitveren köyü sınırları içinde yer alan Güzleme Yaylası'nda, Ahmet Ö.'ye ait yayla evinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, kısa sürede evin hemen yanında yer alan ahır, odunluk ve garaj bölümüne sirayet etti. Yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, BÖLGEDE İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının tamamlandığı alanda yayla evi, ahır, odunluk ve garaj kullanılamaz hale geldi. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı yangının çıkış kaynağının tespit edilmesi amacıyla ekipler tarafından inceleme başlatıldı.