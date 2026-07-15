Bolu'da merkeze bağlı Tetemeçele köyünde, Hamid Danişmend Türbesi’nin bulunduğu alanda geleneksel Erenler Mevlidi ve yağmur duası programı yapıldı.
Programa köy halkının yanı sıra çevre köylerden çok sayıda kişi katılım gösterdi.
Hava sıcaklığı sebebiyle ağaçların altında ve gölgelik alanlarda toplanan vatandaşlar, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif’i dinledi.
Öğle namazı öncesinde vatandaşlara hitap eden Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, şükür, dua, toplumsal dayanışma, birlik ve beraberliğin önemine ilişkin vaazda bulundu.
Vaazın ardından vatandaşlar öğle namazını birlikte kıldarken ardından yağmur yağması için dua etti.