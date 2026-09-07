Kaza, saat 02.15 sıralarında Mudurnu-Akyazı kara yolunun Çamyurdu köyü mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Mustafa E. idaresindeki 06 FVE 479 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, tır sürücüsü Mustafa E.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
EŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan sürücünün eşi Veliye E., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Veliye E.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.