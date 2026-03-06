CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 95’incisi Bolu’da gerçekleştirildi. Ekrem İmamoğlu ve bazı belediye başkanlarının tutuklanmasının ardından başlatılan mitingler kapsamında düzenlenen buluşmaya binlerce kişi katıldı.

Bolu’daki mitingde, tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın kaleme aldığı mesaj da alanda okundu. Özcan mesajında, “Öğrenciye yardım etmekle suçlanıyorum” ifadelerini kullandı.

Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Tanju Özcan’ın belediye başkanlığı döneminde hayata geçirdiği projeleri anlattı. Özel, Özcan’a yönelik tutuklama kararına tepki göstererek Bolu’da gerçekleştirilen hizmetleri tek tek sıraladı.

'TANJU BAŞKAN YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADI'

Özel, "Buradan bolu beylerine sesleniyorum. Siz bir başınasınız. Tanju ile beraber daha önce ifadelerini alıp zorlayıp Tanju'nun karşısına dikmeye çalıştıklarınız birbirleriyle yarışıyorlar 'Tanju Başkan yanlış bir şey yapmadı' diye. Bu meydan Köroğlu'nun meydanıdır. Evladına sahip çıkan Bolu'nun meydanıdır. Bolu kendisine sahip çıkanı, siyasi partisi yıllardır oy vermediği bir parti olmasına rağmen kendisine sahip çıkanı bildi. Onun sayesinde Bolu ile CHP arasında bir gönül köprüsü kuruldu. O günden bugüne Bolu'da bambaşka bir hikaye yazıyoruz. Tanju masumdur, Tanju Boluludur, Tanju Bolu için çalışmıştır, Bolu da ona sahip çıkmıştır" dedi.

"ASIL SUÇU AKP'Yİ YENMESİ"

Özel, "Tanju Başkanın asıl suçu, bu şehirde AKP'yi yenmesi. En büyük suçu ise AKP'yi, AKP ve MHP seçmeninden aldığı destekle yenmesi. Bu yüzden hedefe kondu Tanju Başkan. Tanju Başkan bir vakıf kurdu. Vakfın adı BOLSEV. İçinde her kesimden insan var. Vakıf öğrenciye burs, hasta yatağı olmayana hasta yatağı, tekerlekli sandalye ihtiyacı olana tekerlekli sandalye vermiş. Hayırseverden almış ihtiyaç sahibine vermiş" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NUN MEKTUBU OKUNDU

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mektubu CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz tarafından okudu.

İmamoğlu, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

“Güzel Bolu’nun koca yürekli, yiğit insanları… Kıymetli hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, ateş gibi gençler, güler yüzlü çocuklar… Her birinizi saygıyla, sevgiyle, hasretle selamlıyorum, gönülden kucaklıyorum. Mübarek Ramazan’ın içimizi sevgi, sabır ve hoşgörüyle doldurmasını temenni ediyorum. Evlerinize, işlerinize bereket getirmesini diliyorum. Bugün sizlerle buluşmamıza vesile olan, örgütümüzün güçlü ve kararlı duruşunu temsil eden Bolu İl Başkanımız Tahsin Mert Karagöz’e ve onun şahsında tüm örgütümüze verdikleri kararlı mücadele için yürekten teşekkür ediyorum.”

'HÜKÜMET, KENDİSİNİ DEVLET OLARAK GÖRÜYOR'

“Sevgili kardeşlerim; pek çoğumuz, yaşadığımız ya da tanık olduğumuz ihmaller, haksızlıklar karşısında, ‘Nerede bu devlet’ diye tepki göstermişizdir. Devletimizin hukukun sınırları dışına çıktığını, milletin emrinde olmadığını görürsek; bu durumu sorgular ve itiraz ederiz elbette. Çünkü bizler, bu ülkenin 86 milyon vatandaşı, bu ülkenin, bu devletin sahibiyiz. Millet adına devleti yönetme yetkisini kullananlar hadlerini bilmek, sınırlarına riayet etmek mecburiyetindedir. Maalesef bugün, hukuk dışında hareket etmeyi kural haline getiren, kendini millete zorla dayatan bir hükümet var iş başında. Bu hükümet, kendisini devlet kurumlarından biri olarak değil, devletin ta kendisi olarak görüyor. Yasama, yürütme ve yargıyı, medyayı, tüm toplumsal hayatı kontrol ve tahakküm altında tutmaya çalışıyor.”

'MİLLETİN SEÇTİKLERİNE ZULMEDİYORLAR'

“Nihai olarak kontrol ve tahakküm altına almak istedikleri şey, milli iradedir. Bunlar, milletin iradesinin kendilerinden başkasına yönelmesini kabullenemiyorlar. Ve milleti baskı altına alabilmek için, milletin seçtiklerine zulmediyorlar. Aylardır bizlere ve şimdi de Tanju Özcan Başkanımıza yapılan budur. Güç ve zenginlik hırsından vicdanını, sağduyusunu yitirmiş bu kötü akıl, bu korkak ruh, bizlerle mertçe yarışmaktan kaçıyor. Kontrol altında tuttuğu yargının arkasına sığınıyor. Boluluların, Tanju Özcan’a dair fikri, kararı nettir. Onu üç dönem milletvekili, iki kez de açık farkla Belediye Başkanı seçtiler. Çünkü ona güveniyorlar. Tanju Başkan’ın, kendisi ya da birileri için değil, sadece millet için çalıştığını biliyorlar, görüyorlar.”

'TÜM GÜCÜMÜZLE MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ'

“Hükümetin herkesi daha yoksul ve güvencesiz hale getiren ekonomi politikalarına karşı, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak, tüm gücümüzle milletimizin yanında oluyoruz. Darda olanın, zorda kalanın, yalnız ve çaresiz hissedenin derdine derman olmak için uğraşıyoruz. Biz aslında sadece görevimizi yapıyoruz ve milletin parasını doğrudan millete veriyoruz. Bu ülkenin çocukları, gençleri en iyi koşullarda eğitim alabilsinler, aileleri bir nebze rahat edebilsin diye kreşler açıyoruz, yurtlar yapıyoruz, burslar veriyoruz. Hem de hiçbir ayrımcılık yapmadan, kimseye farklı bir gözle bakmadan... Bu suçsa; Tanju Başkan da suçlu, ben de suçluyum, hepimiz suçluyuz. Ama bu suç değil. Bu, insana insan olduğu için kıymet vermenin gereği. Bu; vatanını, milletini sevmenin gereği. Bu, vatandaşın hak ve hürriyetlerine saygı duymanın gereği.”

'BİZ BU ÜLKENİN GELECEĞİYİZ'

“Biz, siyaseti bunun için yapıyoruz. Bu ahlakla, bu sorumlulukla yapmaya da devam edeceğiz. Meydanlarda da zindanlarda da doğruları anlatmaktan, gerçekleri dile getirmekten geri durmayacağız. Bu ülke için başka ne yapabiliriz, hangi projelerle milletimizin ihtiyaç ve taleplerini karşılayabiliriz diye, çalışmaya devam edeceğiz. Herkes için, her yerde adaleti ve hürriyeti sağlayacak politikalar üretmeye devam edeceğiz. Çünkü biz, bu ülkenin geleceğiyiz. ‘Biz’ derken; herhangi bir kişiyi, bir grubu, bir partiyi kast etmiyorum. Biz; haksızlığa, zorbalığa gelemeyenleriz. Biz, kendisi için ne istiyorsa, başkası için de aynısını isteyenleriz. Biz, ‘birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için’ duygusuyla yetişmiş, bu ülkenin özgüvenli, cesur, birbirine yürekten bağlı 86 milyon vatandaşıyız. Bir avuç insanın iktidarını tarihe gömeceğiz ve Türkiye, geçim derdi nedir bilmeyen, gelecekten kaygı duymayan, mutlu ve özgür insanların ülkesi olacak. Her şey çok güzel olacak.

Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”

Tutuklu Belediye Başkanı yazdığı mektupla hemşerilerine seslendi. Özcan mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Değerli komşularım geçen cumartesi sabahı 06.30'da yatağımdan kaldırılarak gözaltına alındım. Suçum 527 Bolulu gence burs vermek için kaynak bulmakmış. Hastalarımıza yatak, engelli bireylerimize tekerlekli sandalye, aç olana yemek ve gıda desteği de sağladık. Bunların hepsini belediyeye bağlı vakıf üzerinden gerçekleştirdik. Hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturmak dışında bir şey yapmadık.

Şahsa menfaat sağlamakla değil öğrenciye yardım etmekle suçlanıyorum. Enflasyonu azdırmaktan başka bir işe yaramayan 3 harfli marketlerin şikayeti üzerine cezaevindeyim. Öğrenci kardeşlerime, engelli yurttaşlarıma, yatağa aç giren yurttaşlarıma kaynak bulmak için vakıf kurmaktan pişman değilim. Yine olsa yine yaparım. Tek üzüntüm öğrencilere burs verilemeyecek olmasıdır."