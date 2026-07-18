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Kaynak: İHA

Bolu’da tarım arazilerinin sulanması nedeniyle çıkan anlaşmazlık, ciddi bir yaralanma olayıyla sonuçlandı. Yeni Akçakavak köyü mevkiinde meydana gelen olay, bölge halkını endişelendirdi.

Sulama Sırası Tartışması Kavgaya Dönüştü

Edinilen bilgilere göre olay, tarladaki mahsullerini sulamak isteyen çiftçiler F.C. ile M.B. arasında yaşanan anlaşmazlıkla başladı. Sözlü tartışma kısa sürede tarafların arkadaşlarının da dahil olmasıyla fiziksel kavgaya dönüştü.

Arbedenin büyümesi üzerine F.C., belinden çıkardığı bıçakla M.B.’yi yaraladı. Bıçak darbesiyle ağır yaralanan M.B., kanlar içerisinde yere yığıldı.

Sağlık Ekipleri Müdahale Etti

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olan M.B., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

3 Şüpheli Gözaltında

Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdü. Olayla ilgili başlatılan adli tahkikat çok yönlü olarak devam ediyor.