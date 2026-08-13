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Kaynak: İHA

Kaza, Mudurnu-Nallıhan kara yolu Dolayüz köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’nın Beypazarı ilçesinden Kocaeli’nin Derince ilçesine soda taşıyan N.K. yönetimindeki 41 AJG 509 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada tır sürücüsü N.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Devrilen tırın yolu kapatması nedeniyle Mudurnu-Nallıhan kara yolunda ulaşım çift yönlü olarak durdu. Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin tırı bulunduğu yerden kaldırarak yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışmaları sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.