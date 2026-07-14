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Kaynak: İHA

Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki araçta maddi hasar oluştu. Edinilen bilgilere göre, Y.M.A. yönetimindeki 16 BEB 551 plakalı otomobil park ettiği yerden caddeye çıkış yapmak için manevra yaptığı sırada, O.K. idaresindeki 14 ACB 591 plakalı 14 ACB 591 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilin sol ön bölümünde hasar meydana gelirken, kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Olay sırasında çevrede bulunan kafe müşterileri ile caddeden geçen yayalar kısa süreli panik yaşadı.

Öte yandan, kaza anı çevrede faaliyet gösteren bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin park alanından kontrollü şekilde yola çıkmaya çalıştığı, bu sırada seyir halindeki kamyonetin duramayarak araca çarptığı anlar net şekilde görüldü.