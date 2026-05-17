Anadolu Otoyolu Bolu geçişinde durdurulan bir kamyonda 10 düzensiz göçmen yakalandı, araç sürücüsü ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bolu Valiliği’nin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göç ve organizatörlere yönelik çalışma yürüttü.

Denetimlerde otoyol üzerinde şüphe üzerine durdurulan kamyonda Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu toplam 10 düzensiz göçmen tespit edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü D.C, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.