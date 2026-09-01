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Kaynak: İHA

Kanbur, Bölge Müdür Yardımcısı ile İşletme ve Pazarlama Şube Müdürünün de katıldığı program kapsamında Bolu Orman İşletme Müdürlüğünün çeşitli çalışma noktalarını ziyaret etti. Gerçekleştirilen incelemelerde, meşcerelerin sağlıklı biçimde gelişmesi, ağaçların büyüme kapasitesinin desteklenmesi ve ormanların gelecek dönemlere hazırlanması için sürdürülen bakım faaliyetleri değerlendirildi. Uygulanan çalışmaların belirlenen teknik kriterler ve uygulama kurallarına uygun şekilde yürütülüp yürütülmediği sahada kontrol edildi.

Bunun yanı sıra, çalışma alanlarında elde edilen orman emvallerinin standardizasyon kriterlerini karşılayıp karşılamadığı incelendi. Kanbur, devam eden bakım ve üretim faaliyetlerinin son durumu hakkında teknik ekipten bilgi aldı.

Saha programı sırasında çalışanlarla görüşen Kanbur, gerçekleştirilen faaliyetler üzerine değerlendirmelerde bulundu ve gösterdikleri gayret nedeniyle personele teşekkür etti. Program kapsamında bakım ve üretim faaliyetleri sırasında önem verilmesi gereken hususlar da karşılıklı olarak değerlendirildi.