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Kaynak: AA / DHA / İHA

Öğrenciler, Proje Danışmanı Sibel Çobanoğlu rehberliğinde “Atık Yağlar Geleceğe Değer Katıyor” projesini hayata geçirdi.

ATIK YAĞLARI SABUNA DÖNÜŞTÜRDÜLER

Proje kapsamında toplanan kullanılmış bitkisel yağlar, okulun Kimya Teknolojisi Alanı laboratuvarında yapılan çalışmalarla sabuna dönüştürüldü.

Çalışma sürecinde öğrenciler, atık yağların toplanması, işlenmesi ve yeni bir ürüne dönüştürülmesi aşamalarında aktif görev aldı.

HEM MESLEKİ BECERİ HEM ÇEVRE BİLİNCİ

Proje sayesinde öğrenciler mesleki bilgi ve becerilerini geliştirirken, geri dönüşüm, sıfır atık, çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik konularında da farkındalık kazandı.

Proje ile öğrencilerin çevre sorunlarına çözüm odaklı yaklaşmaları ve sürdürülebilir yaşam anlayışını günlük hayatlarına yansıtmaları hedefleniyor.