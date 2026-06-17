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Kaynak: AA / DHA / İHA

Bolu’da maden ocağında meydana gelen göçük endişeye neden oldu. Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesindeki kömür madeninde sabah saatlerinde yaşanan olayda bir işçi göçük altında kaldı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen göçüğün ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Ayrıca Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı tahlisiye ekipleri de kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye ulaştı.

Göçük sırasında işçi Muhammet Özkul’un mahsur kaldığı öğrenildi. Ekiplerin uğraşlarının ardından göçük altındaki madencinin hayatını kaybettiği açıklandı.