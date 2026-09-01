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Kaynak: İHA

İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kullanılan güzergâhlardan Çaygökpınar Grup Yolu’nda çalışmalarını sürdürüyor. Çaygökpınar, Kındıra, Gökpınar, Susuzkınık, Vakıfgeçitveren ve Yenigeçitveren köylerine ulaşım sağlayan güzergâhın, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek’in bölge ziyaretleri sırasında vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışma programına alındığı belirtildi.

Projenin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hibe desteğiyle, Bolu Valiliği ve İl Genel Meclisinin koordinasyonunda hayata geçirildiği aktarıldı. Çalışmalarla yolun ulaşım altyapısının yenilenmesi, güzergâhın güvenliğinin artırılması ve ulaşım koşullarının iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Sahadaki çalışmalar iş makinelerinin desteğiyle devam ederken, ekiplerin belirlenen program doğrultusunda projeyi tamamlamasının ardından yolun yeniden tam kapasiteyle kullanıma sunulması planlanıyor.