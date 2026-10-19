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Kaynak: İHA

Bolu'da bir yayla evinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek çevredeki yapılara yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 4 yapı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Vakıfgeçitveren köyüne bağlı Güzleme Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Ö.'ye ait yayla evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

RÜZGARIN ETKİSİYLE DİĞER YAPILARA SIÇRADI

Kısa sürede büyüyen yangın, rüzgarın da etkisiyle evin hemen yanında bulunan ahır, odunluk ve garaja sıçradı. Alevlerin çevredeki yapılara yayılması üzerine durum yetkililere bildirildi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YAYLA EVİ VE 3 YAPI KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü.

Ancak alevlerin etkisiyle Ahmet Ö.'ye ait yayla evi ile bitişiğindeki ahır, odunluk ve garaj tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının hangi nedenle çıktığının tespit edilmesi amacıyla inceleme başlatıldı.