Edinilen bilgilere göre, gezi programını tamamlayarak Ankara istikametine doğru dönüş yoluna geçen grupta yer alan 06 TD 793 plakalı motosiklet sürücüsü, Aynalıkaya mevkisinde kontrolü kaybetti. Keskin virajda yön tabelasına çarparak savrulan sürücü, ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gruptaki ilk kazanın haberini alarak olay yerine destek için hareket eden bir diğer motosikletli ise Bostancılar köyü yol ayrımında kaza yaptı. 06 FCE 258 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken aniden yola fırlayan bir köpeğe çarpan sürücü, çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

Kazaların bilançosu:

Birinci kaza: 1 ağır yaralı.

İkinci kaza: 1 hafif yaralı ve 1 can dostumuzun (köpek) ölümü.

Jandarma ekipleri, aynı grup içerisinde kısa aralıklarla yaşanan her iki trafik kazasıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.