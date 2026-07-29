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Kaynak: İHA

Kaza, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Gölyüzü Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul yönünde seyreden 78 ABK 492 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

TRAFİK BİR SÜRE KONTROLLÜ SAĞLANDI

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı kazada tırda ve yol altyapısında hasar oluştu. Kaza nedeniyle güzergahtaki ulaşım bir süre kontrollü olarak verilirken, tırın yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.