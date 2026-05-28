Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde 24 Mayıs tarihinde edinilen bilgiye göre, beldede bulunan bir kıraathaneden 12 bin lira nakit para çalındı. Hırsızlığı fark eden işletme sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde geniş çaplı çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameraları ile Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelinin kimliği tespit edildi. Şüpheli O.G.'nin farklı illerde meydana gelen benzer iş yerinden hırsızlık olaylarına da karıştığı belirlendi. Jandarma ekiplerince Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan O.G., tutuklanarak Gerede L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Şüphelinin üzerinde ele geçirilen ve hırsızlığa konu olan 12 bin lira ise Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.