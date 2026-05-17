Bolu’da Gençlik Haftası ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çeşitli etkinliklerle hız kesmeden devam ediyor. Kutlamalar kapsamında Bolu Belediyesi, kent merkezine kum dökerek geçici bir plaj voleybolu sahası oluşturdu. İkişer kişiden oluşan takımların kıyasıya mücadele ettiği spor organizasyonu, şehir sakinleri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Sıcak havanın tadını çıkarmak isteyen çok sayıda vatandaş, müsabakaları kamp sandalyeleriyle saha etrafından takip etti. Turnuvayı izleyenler arasında Bolu Belediyesi Başkan Vekili Tuna Özcan ve CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent de yer aldı.

Turnuvaya kurumsal olarak katılım sağladıklarını belirten sporculardan Safa Tutum, organizasyondan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Biz turnuvaya Bolu Arçelik olarak katılıyoruz. Bu organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ederiz. Bolu için gayet güzel bir organizasyon. Deniz olmamasına rağmen plaj voleybolu bizim için güzel bir etkinlik oldu. Turnuvaya katılan bütün arkadaşlara başarılar dilerim."

Kentte üniversite eğitimi gören öğrencilerden Nidanur Korkmaz ise şehirde deniz bulunmamasının eksikliğini hissetmediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Bolu’da okuyorum, 1. sınıf öğrencisiyim. İlk başta denizin olmadığını düşününce üzülmüştüm. Ama denizin yokluğunu hissettirmiyor. Plajı getirmişler. Çok güzel bir etkinlik, keyifle izliyoruz."