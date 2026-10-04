Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde İstanbul istikametine seyir halinde olan kargo yüklü bir tırda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, aracın kupa kısmından dorsesine sıçradı.

Bolu'da kargo yüklü tır alev alev yandı: Araç kullanılamaz hale geldi - Resim : 1

Yangın, Dörtdivan Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 55 APV 70 plakalı tırın kupa kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Bolu'da kargo yüklü tır alev alev yandı: Araç kullanılamaz hale geldi - Resim : 2

ALEVLER DORSEYE SIÇRADI

Sürücü, yangını fark etmesinin ardından tırı yol kenarına çekti. İhbar üzerine bölgeye Dörtdivan Belediyesi İtfaiye Amirliği ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Bu sırada büyüyen alevler, tırın dorsesine de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bolu'da kargo yüklü tır alev alev yandı: Araç kullanılamaz hale geldi - Resim : 4

TIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın nedeniyle kargo yüklü tır kullanılamaz hale geldi. Olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.