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Kaynak: İHA

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde İstanbul istikametine seyir halinde olan kargo yüklü bir tırda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, aracın kupa kısmından dorsesine sıçradı.

Yangın, Dörtdivan Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 55 APV 70 plakalı tırın kupa kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

ALEVLER DORSEYE SIÇRADI

Sürücü, yangını fark etmesinin ardından tırı yol kenarına çekti. İhbar üzerine bölgeye Dörtdivan Belediyesi İtfaiye Amirliği ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bu sırada büyüyen alevler, tırın dorsesine de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

TIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın nedeniyle kargo yüklü tır kullanılamaz hale geldi. Olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.