Bolu'da -100 kara yolunun Kartalkaya Kavşağı mevkisinde saat 16.00 sıralarında Karabük'ten İstanbul istikametine seyreden K.E. yönetimindeki otomobil kamyon ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve kara yolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6'sı çocuk 9 kişi, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.