Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Merkez ilçesine bağlı Çobankaya köyü mevkiinde denetim ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi. Bölgede devriye atan ekiplerin kontrolleri sırasında 2 şahsın izinsiz bir şekilde doğadan salyangoz topladığı tespit edildi.

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Şahısların yanlarında bulunan çuvallarda yapılan incelemede, yaklaşık 60 kilogram ağırlığında salyangoz ele geçirildi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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Herhangi bir izin belgeleri bulunmayan 2 şahsa tarım müdürlüğü ekipleri tarafından idari yaptırım uygulandı. Ele geçirilen 60 kilogram salyangoz ise ekipler nezaretinde zarar görmeden tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı.