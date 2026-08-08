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Kaynak: İHA

Bolu’nun Karaçayır Mahallesi Murat Canbaş Caddesi üzerinde yer alan Karaçayır Spor Kompleksi şantiyesinde saat 17.00 sularında iş kazası yaşandı. İskele kurulumu gerçekleştiren 21 yaşındaki H.C., bastığı ahşap kalasın kayması nedeniyle dengesini yitirerek yaklaşık 5 metre yükseklikten sert zemine çakıldı.

Genç işçinin düştüğünü fark eden mesai arkadaşları derhal yardıma koştu. Durumun bildirilmesiyle şantiyeye kısa sürede polis ve sağlık görevlileri yönlendirildi. Olay yerindeki ilk tıbbi müdahalesi tamamlanan H.C., ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledilerek tedavi altına alındı.

Kaza anında alanda bulunan yaralı işçinin yakını Bünyamin C., yaşananları şu sözlerle aktardı: "Üçüncü iskelede altındaki kalas kaydı, yere düşüp yığıldı. Ambulansı aradık. Kafasında baret vardı. Allah’tan kanama görmedik. İskele kuruyorduk."

Emniyet güçleri yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlattı.