Bolu’da doğa tutkunlarını şaşırtan görüntüler kaydediliyor. Kentin yüksek kesimlerinde dondurucu kış şartları etkisini sürdürürken, alçak kesimlerde ve şehir merkezine yakın ormanlık alanlarda baharın müjdecisi çiçekler açtı. İşte Yedigöller Milli Parkı ve çevresinde yaşanan görsel şölenin detayları.

YÜKSEK KESİMLERDE BEYAZ ÖRTÜ HAKİM



Bolu'nun simge noktalarından biri olan Yedigöller Milli Parkı güzergahındaki yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde düşen sıcaklıklarla birlikte tabiat parkının zirveleri tamamen beyaza büründü. Kış turizmini andıran görüntüler, bölgeye gelen ziyaretçilere eşsiz bir manzara sundu.

ŞEHİR MERKEZİNDE BAHAR ESİNTİSİ



Zirvelerde kar kalınlığı artarken, merkeze yakın bölgelerde ise tam tersi bir manzara hakim. Havanın ısınmasıyla birlikte uyanan doğa, rengarenk çiçeklerle süslendi. Ormanlık alanlarda açan çiçekler, kışın kasvetli havasını dağıtarak ilkbaharın gelişini müjdeledi.

KARTPOSTALLIK MANZARALAR OLUŞTU



Bolu, aynı gün içerisinde hem kışın sert yüzünü hem de baharın zarafetini bir arada yaşıyor. Yerel halk ve fotoğraf tutkunları, bir yanda karla kaplı ağaçları diğer yanda ise güneşle birlikte açan çiçekleri fotoğraflayarak bu nadir anları ölümsüzleştiriyor.