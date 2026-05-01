Bolu genelinde hissedilir derecede azalan sıcaklıklar, bahar aylarında kış havası yaşanmasına neden oldu. Şehir merkezinde aralıklarla devam eden yağmur yağışı hayatı etkilerken, rakımın arttığı noktalarda yağış kara dönüştü.

SARIALAN YAYLASI BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Özellikle Köroğlu Dağları’nın eteklerinde yer alan Sarıalan Yaylası, etkili olan yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı. Mayıs ayında ortaya çıkan kış manzaraları, bölgede eşsiz görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği Bolu'da, meteorolojik verilere göre kar yağışının yüksek kesimlerde hafta boyunca aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.