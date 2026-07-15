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Kaynak: İHA

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde gece saatlerinde sıra dışı bir olay yaşandı. Çocukların oyun alanına kadar gelen yabani ayı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası vasıtasıyla anbean görüntülendi.

Kıbrıscık ilçesinde gece vakti çocuk parkına giden bir kişi, oyun gruplarının bulunduğu alanda hareketsiz şekilde yatan bir ayı olduğunu fark etti. Durumu şaşkınlıkla karşılayan vatandaş, o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Kameraya yansıyan görüntülerde, ayının oyun parkı içerisindeki aletlerin hemen yanında bir süre uzandığı ve dinlendiği görüldü. Gece karanlığında çocuk parkına kadar inen ayının bu görüntüleri, ilçede yaşayan vatandaşlar arasında büyük bir tedirginlik ve endişe kaynağı oldu.