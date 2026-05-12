Bolu kent merkezinde sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış, öğle saatlerinde yerini aniden bastıran şiddetli bir dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 30 dakika boyunca aralıksız yağan dolu, kentin en işlek noktalarını adeta bir kış günü manzarasına bürüdü; cadde ve sokaklar kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

Yağışın etkisini kaybetmesiyle birlikte hayat normale dönerken, İzzet Baysal Caddesi’nde bir araya gelen bir grup vatandaş, hoparlörlerden yükselen müziğin ritmine kapıldı. Beyaz örtüyle kaplı caddede halka kuran vatandaşlar, hep bir ağızdan halay çekerek doyasıya eğlendi.