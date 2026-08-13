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Kaynak: AA / DHA / İHA

Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga iki kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Akrabalar arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı saldırıya dönüşürken, baba ve oğlu olay yerinde yaşamını yitirdi.

TARTIŞMA AV TÜFEĞİYLE SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Gökçesu beldesi Hürriyet Mahallesi Sağlık Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre R.Ç. ile akrabaları Tayfun S. ve oğlu Tayfun Muhammed S. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.Ç.'nin av tüfeğiyle ateş ettiği belirtildi.

BABA VE OĞLUNUN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tayfun S. ile oğlu Tayfun Muhammed S.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından Mengen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olayın ardından bölgeden kaçan R.Ç. ile yanında olduğu iddia edilen kişilerin yakalanması için jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.