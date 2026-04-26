Bolu’nun Gerede ilçesinde yaşanan olay büyük üzüntü yarattı. İddiaya göre Kitirler Mahallesi’nde bulunan bir evde S.C. isimli kadın, henüz 2 aylık bebeğini öldürdü.

Olayın ardından evden ayrılan şüpheli kadın kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından bebeğin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayın faili olduğu belirtilen anneyi yakalamak için bölgede geniş çaplı arama başlattı.

Yapılan takip sonucunda şüpheli kadın, Yeniçağa ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.