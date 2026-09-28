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Kaynak: İHA

Yangın, Kültür Mahallesi Mimar Sinan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir evin çatısında elektrik kaynaklı yangın çıktı.

Çatının alev alev yandığını gören mahalle sakinleri ise panikle sokağa çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangında çatının büyük bölümü alevlere teslim oldu.

Yangın sırasında dumandan etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.