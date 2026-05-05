Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde huzur ve güven ortamını korumak amacıyla dev bir operasyon zincirine imza attı. Bir haftalık yoğun mesai sonucunda çok sayıda suç unsuru ele geçirilirken, onlarca kişi adalete teslim edildi.

NARKOTİK EKİPLERİNDEN 7 FARKLI ADRESE BASKIN

Zehir tacirlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 15 şüpheliden 1’i tutuklandı. Yapılan aramalarda piyasaya sürülmeye hazır 187,24 gram esrar, 42 gram metamfetamin, 1 gram bonzai, 30 adet sentetik ecza ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Asayişin sağlanması adına müdahale edilen 213 farklı olayda 84 şüpheli yakalanırken, bu şahıslardan 3’ü tutuklandı. Öte yandan, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş yakalama kararı bulunan 31 kişi düzenlenen uygulamalarla gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen bu şahıslardan 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu Valiliği koordinesinde yürütülen denetimlerin, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla kararlılıkla devam edeceği bildirildi.