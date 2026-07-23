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Kaynak: AA

Bolu’da bir akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı kavgada iki kardeş yaralandı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Anadolu Otoyolu’nun Ankara istikametindeki Dörtdivan mevkisinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Yakıt almak için istasyona gelen A.T., henüz bilinmeyen bir nedenle başka bir araçta bulunan kişilerle tartışmaya başladı.

TABANCAYLA ATEŞ AÇTI

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, A.T. aracındaki tabancayla O.Y. ve kardeşi S.Y’ye ateş etti. İki kardeş bacaklarından yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Jandarma ekipleri, olayın ardından şüpheli A.T.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.