Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonunda yetiştirilen yavru balıkların dağıtımı yapıldı. Yaklaşık iki aylık bakım ve besleme sürecinin ardından dağıtım boyuna ulaşan 450 bin pullu sazan yavrusu, İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Ar'ın katılımıyla Seben Taşlıyayla Göleti'ne bırakıldı.

9 İLDEKİ SU KAYNAKLARINA BALIK TAKVİYESİ

Dağıtım programı kapsamında Kocaeli'deki su kaynaklarına 630 bin, Eskişehir'e 676 bin, Ankara'ya 1 milyon 220 bin, Kırıkkale'ye 465 bin, Düzce'ye 25 bin, Bartın'a 145 bin, Sakarya'ya 35 bin ve Karabük'e 104 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı. Bolu'da ise Taşlıyayla Göleti'nin yanı sıra diğer su kaynaklarına 250 bin yavru balık salındı. Böylece toplam 4 milyon pullu sazan yavrusu su kaynaklarıyla buluşturularak istasyonun 2026 yılı üretim hedefi tamamlandı. İstasyonda, proje kapsamında kışlatılmak üzere tutulan yaklaşık 2 milyon yavru balığın bakım ve besleme çalışmaları ise sürüyor.