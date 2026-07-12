Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Anadolu Otoyolu geçişindeki kontrol noktasında bir araç durduruldu.

Bolu’da 20 kaçak göçmen yakalandı - Resim : 1

20 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI!

Ekipler tarafından durdurulan araçta Afganistan uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçısı oldukları iddia edilen İ.T. V.T. ve M.T. ise gözaltına alındı.

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1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI!

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. tutuklanırken, İ.T. ve V.T ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.