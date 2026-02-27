YENİÇAĞ | ÖZEL HABER - FATİH ERBOZ

Kutlu Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu şunları söyledi:

"Bu metinden de açıkça görüyoruz ki 1921 anayasasında dayalı birtakım haklar talep ediliyor. Bunun da nedeni 1921 anayasasında muhtariyet olgusunun varlığı. Oysa, 1924 anayasasının 88’inci maddesinde din, dil, ırk ayırt edilmeksizin ülke topraklarında yaşayan tüm bireylerin Tür olduğu ifade ediliyor. Metinden de anlaşılacağı üzere açıkça ifade edilemese de milli Türk kimliğinin değiştirilmesi talebi var. Türk kavramını çıkarmak istiyorlar. ‘Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ‘ demek amacındalar. Eğitim dili olarak Kürtçenin de olmasını istiyorlar. Tüm bunları istemelerinin nedeni daha sonra bunlardan hareketle otonomi isteyecekler. Suriye’de istediklerini alamayınca Türkiye’de yasal ve anayasal kazanım elde etmek istiyorlar kendi tabirleriyle.

Bu arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeni bir yüzyılda yeni Türkiye’nin yeni bir millet anlayışı yönündeki açıklamalarını, ayrıca bir Kürt bir de Alevi Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun sözlerini ve eski Başbakan Binali Yıldırım’ın ademi merkeziyet açıklamalarını unutmamak gerekiyor.

Adalet Bakanı, ‘kişiye ayrıcalık tanınmaz’ diyor. İnfaz yasasında yapılacak düzenleme kimin için? Bu konuyu da açıklığa kavuşturmuyorlar. Bunları da unutmamak gerekir bu süreçte."

*

ADD (Atatürkçü Düşünce Derneği) Başkanı Hüsnü Bozkurt:

"Öcalan tarafından dile getirilmesi istendiği iddia edilen metnin ciddiye alınacak hiçbir tarafı yoktur, ciddiye alanların da ayıplanması gerekir. Bu metni alın, ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın Temmuz ayından bu yana söylediklerini, TBMM Komisyon metnini de açın karşılaştırın aynısı. Pervin Buldan’ın okuduğu metinle bir fark yok neredeyse. Türkiye’de bazı gerçekler ne zaman görülecek. Bol demokrasi, kadın hakları, çocuk hakları sosuyla bezenmiş bir metin var ve bu metin üniter devleti ve cumhuriyeti hedef alıyor. Barrack Osmanlı Devleti size yeter demiyor mu? Metin dil birliğini, Atatürk’ü hedef alıyor. Bunları kimin istediği belli değil mi? Bu kadar açıkça söylüyorlar, birileri ısrarla görmüyor."

*

Emekli Büyükelçi Onur Öymen:

"Oslo görüşmelerinin yapıldığı, çadır mahkemelerinin kurulduğu süreçte yabancıların etkisi olduğunu biliyoruz. Bugün ise sanki bir sabah uyanmış, bir siyasetçinin aklına gelmiş düşünceyi, kendi kendimize hayata geçirmeye çalışıyormuşuz gibi bir hava var. ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın söylediklerini dikkate alarak okuyun metni. Gerçeklerin ne kadar açık olduğunu göreceksiniz. Sanki Öcalan ile tenis maçı oynanıyormuş gibi bir hava var. Türkiye’ye Suriye ve Irak’ta olduğu gibi bir anayasa dayatıyorlar. Türkiye’nin ne şekle getirilmek istendiği açıkça ortada. Atatürk’ün en büyük servetim dediği Türk milleti çıkartılmak isteniyor anayasamızdan. Türkiye’nin kolaylıkla parçalanmasını istiyorlar. Barrack Suriye için federatif sistemin bir parmak yukarısı dedi. Türkiye’ye de federatif sistemin bir parmak yukarısı ve aşağısı getirilmek isteniyor anlaşıldığına göre."