Kaynak: İHA

Bolu'da yer alan ve dünya çapında bir üne sahip olan doğa harikası Yedigöller Milli Parkı, yaz aylarında da büyüleyici manzarasıyla dikkat çekiyor. Sonbahar aylarında sergilediği renk cümbüşüyle bilinen bölge, yaz mevsiminde de doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının en önemli uğrak noktalarından biri olmayı sürdürüyor.

Gür ormanlık alanların derinliklerinde yer alan ve farklı büyüklüklere sahip olan 7 göl, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin beğenisini topluyor. Yazın gelişiyle birlikte doğanın tüm canlılığını yansıtan yemyeşil ağaçların ve sakin göl manzarasının oluşturduğu eşsiz görsellik, dron ile havadan kayıt altına alındı. Doğanın sunduğu bu görsel şölen, izleyenlerde hayranlık uyandırdı.