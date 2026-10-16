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Kaynak: AA

Bolu ve Düzce’de yüksek kesimlerde kış koşulları etkisini göstermeye başladı. Bolu’da dağlık alanlarda kar yağışı yoğunlaşırken Düzce’de yüksek rakımlı noktalarda sağanak yağışın yerini kar aldı.

BOLU’DA DAĞLIK ALANLAR KARLA KAPLANDI

Köroğlu Dağları’nın zirvesinde bulunan Bolu’daki Kartalkaya, Sarıalan ve Aladağ çevresinde kar yağışının etkisi arttı. Rakımı 2 bin 200 metre olan Kartalkaya ve çevresindeki ağaçlar, yağışın ardından kar tabakasıyla örtüldü. Bölgedeki manzara havadan kaydedildi.

DÜZCE’DE KARDÜZ YAYLASI’NA KAR DÜŞTÜ

Düzce genelinde devam eden yağış, yüksek rakımlara ulaşıldığında kara dönüştü. Gölyaka ilçesinin 40 kilometre uzağında yer alan ve 1830 metre rakıma sahip Kardüz Yaylası da kar yağışının görüldüğü noktalar arasında yer aldı.

Bölgede sıcaklık 1 dereceye kadar gerilerken yaylanın çevresi kar örtüsüyle beyaza büründü.