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Kaynak: İHA

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde, İstanbul yönünde seyreden araçların bulunduğu Köroğlu Rampaları kesiminde meydana geldi. İddiaya göre, Uğur C. yönetimindeki 34 SG 6689 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette ilerleyen Murat Ç. idaresindeki 34 MTS 25 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da ciddi hasar meydana gelirken, kazada sürücülerle birlikte toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada minibüs sürücüsü Murat Ç. ile araçta bulunan Özlem Ç. ve Ravza Ç. yaralanırken, hafif ticari aracın sürücüsü Uğur C. ve yolcu konumundaki Emirhan Ş. de yaralananlar arasında yer aldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzzet Baysal Köroğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

BİR YARALININ DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Hastanede tedavisi süren yaralılardan Emirhan Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, TEM Otoyolu'nda ulaşımın kontrollü şekilde sürdürülmesini sağlarken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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