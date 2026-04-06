Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 3 şüpheli, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

Soruşturma kapsamında CHP’li meclis üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı üyesi Ali Sarıyıldız gözaltına alınmıştı.

BELEDİYEDE GENİŞ ÇAPLI ARAMA YAPILDI

Jandarma ekipleri, Bolu Belediyesi binasında yaklaşık 5 saat süren arama gerçekleştirdi. Aramalar sırasında çok sayıda dijital materyal ve evraka el konularak inceleme altına alındı.

Daha önce de Naim Ayhan ve Ali Sarıyıldız’ın gözaltına alındığı, ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDILAR, SÜREÇ DEĞİŞTİ

İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlanan 3 isim, Bolu Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İTİRAZ SONRASI TUTUKLAMA KARARI

Savcılığın karara itiraz etmesi üzerine süreç yeniden değişti. Yeniden gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.