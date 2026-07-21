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Kaynak: İHA

Bolu kent merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede yer alan ve her yıl Türkiye'nin dört bir yanından binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Gölcük Tabiat Parkı, endişe verici bir olayla gündeme geldi. Doğal güzelliğiyle bilinen parkın içerisindeki gölün yüzeyinde birden fazla ölü balık görüldü.

Su üstünde beliren ve ağırlıklı olarak yavru balıklardan oluşan toplu ölümleri fark eden çevredekiler, durumu vakit kaybetmeden yetkili mercilere iletti.

Gelen ihbarın ardından Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı uzman ekipler kısa sürede olay yerine yönlendirildi. Gölet ve çevresinde detaylı saha taraması gerçekleştiren ekipler, ölümlerin kesin nedenini tespit edebilmek amacıyla göl suyundan ve kıyıya vuran balıklardan analiz edilmek üzere numuneler çıkardı.