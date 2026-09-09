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Kaynak: İHA

Yangın, Gerede ilçesi Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren talaş fabrikasında çıktı.

Edinilen bilgiye göre, fabrikanın silolarının bulunduğu bölümdeki elektrik kutusunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Yangını fark eden işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Gerede Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının büyümeden önlenmesiyle olası bir facianın önüne geçildi.