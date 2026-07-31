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Kaynak: İHA

Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Aşağıovacık Yaylası'nda örnek bir duyarlılık sergilendi. Yaylaya giden İsmail Varlıtürk isimli vatandaş, büyükbaş hayvanların su gereksinimini karşıladığı çeşme yalağının taş parçaları ve yosun tabakalarıyla kaplandığını fark etti.

Kirlilik nedeniyle işlevini yitiren çeşmeyi temizlemek için zaman kaybetmeden harekete geçen Varlıtürk, öncelikle hazneye hapsolan kirli suyu tahliye etti. Ardından ayakkabılarını çıkararak yalağın içine giren vatandaş, zeminde ve duvarlarda oluşan yosun birikintilerini elleriyle kazıdı, içerideki taşları tek tek dışarı taşıdı.

Detaylı temizlik işleminin tamamlanmasının ardından çeşmeye yeniden temiz su akışı sağlandı. Hijyenik bir duruma getirilen çeşme, yaylada otlayan büyükbaş hayvanların kullanımına hazır hale getirildi. İsmail Varlıtürk'ün çevreye ve hayvanlara karşı gösterdiği bu anlamlı tutum takdirle karşılandı.