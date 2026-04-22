Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13-19 Nisan tarihleri arasında il genelinde yürüttükleri geniş çaplı denetim ve operasyonlarla suç ve suçluya geçit vermedi. Bir haftalık süreçte gerçekleştirilen çalışmalarda çok sayıda şüpheli yakalanırken, yüklü miktarda suç unsuru ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 18 farklı adrese baskın düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 22 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda ise şu maddeler ele geçirildi:

-64,88 gram metamfetamin,

-50,06 gram sentetik kannabinoid,

-4,06 gram esrar ecza ve 1,86 gram skunk,

-2 adet uyuşturucu kullanma aparatı.

Kaçakçılığın önlenmesine yönelik 4 adrese yapılan baskınlarda ise 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Bu aramalarda 850 paket sigara, 100 adet dolu makaron, 1.365 adet emtia ve 6 adet kazı malzemesine el konuldu.

Güvenlik güçleri, bir hafta içinde meydana gelen 269 asayiş olayına müdahale ederek 119 şüpheliyi yakaladı; bu şahıslardan 4’ü tutuklandı. Ayrıca, kent genelinde yapılan uygulamalarda haklarında kesinleşmiş yakalama kararı bulunan 31 kişi gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen bu kişilerden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 3 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.