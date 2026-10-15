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Kaynak: İHA

Türkiye’nin önemli kara yolu bağlantılarından Bolu Dağı geçişinde olumsuz hava koşulları etkisini gösteriyor. Güzergâhın özellikle rakımı yüksek bölümlerinde yoğunlaşan sis, sürücülerin yolu görmesini güçleştirirken görüş mesafesi bazı noktalarda 20 metreye kadar iniyor.

Yağmurun etkisiyle yol yüzeyinde oluşan kayganlık da sürüş güvenliğini olumsuz etkiliyor. Sis nedeniyle önünü görmekte zorlanan sürücüler, kaygan zeminle birlikte güzergâhta ilerlerken güçlük yaşıyor.

Bolu Dağı yolunu kullanacak sürücülerin hızlarını yol ve hava şartlarına göre ayarlamaları, araçlarıyla aralarındaki mesafeyi yeterli düzeyde tutmaları ve trafik levhalarını dikkate almaları gerekiyor.

Bölgede görüşü kısıtlayan sis ve yol zeminini kayganlaştıran yağış, ulaşımda aksamalara yol açabilecek koşulları beraberinde getiriyor.