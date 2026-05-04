Gece saatlerinde bölgede görülen sağanak yağmur, sabahın erken saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Zaman zaman şiddetini artıran kar, özellikle Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde daha yoğun hissediliyor.

Şu an için ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmazken, Karayolları ekipleri bölgede karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ayrıca bölgede görev yapan trafik ekipleri, Bolu Dağı güzergahını kullanacak sürücülere trafik levhalarına ve işaretçilere dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.