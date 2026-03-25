Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, 19-22 Mart tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı tatili süresince Bolu Dağı Tüneli’nden toplam 331 bin 321 araç geçiş yaptı.

KRİTİK HAT YOĞUN ÇALIŞTI

“İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı” olarak bilinen Anadolu Otoyolu üzerindeki tünel kesimi, bayram boyunca hem Ankara hem İstanbul yönünde yoğun şekilde kullanıldı. Kaynaşlı ile Abant kavşağı arasındaki 23 kilometrelik güzergah, Tünel Kontrol Merkezi’ndeki 92 kamera ile anlık olarak takip edildi.

DENETİMLER ARTIRILDI

Bayram süresince karayolları ve jandarma ekipleri bölgede ek önlemler aldı. Trafik akışının aksamaması için denetimler sıklaştırılırken, sürücülerin güzergahı güvenli şekilde kullanması sağlandı.

OLAYLARA ANINDA MÜDAHALE

Yetkililer, tatil boyunca meydana gelen hasarlı ve yaralamalı kazalar ile araç yangınlarına ekiplerin hızlı şekilde müdahale ettiğini bildirdi. Yoğunluğa rağmen güzergahın genel olarak kontrollü ve akıcı şekilde hizmet verdiği ifade edildi.