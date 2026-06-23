D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde meydana gelen tır kazası nedeniyle İstanbul istikametinin bir bölümü ulaşıma kapatıldı.
Kaza, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi sınırlarında bulunan Bakacak mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönünde seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 JAH 90 plakalı tır, kontrolden çıkarak devrildi.
BÖLGE GÜVENLİK ÇEMBERİNE ALINDI
Dorse kısmındaki konteynerlerde askeri mühimmat bulunduğu değerlendirilen tırın devrilmesinin ardından bölgeye polis, jandarma, Karayolları ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kaza alanının yaklaşık 1 kilometre gerisinden itibaren güvenlik önlemleri aldı ve bölgeyi şeritle çevirdi.
TRAFİK ALTERNATİF GÜZERGAHA YÖNLENDİRİLİYOR
İstanbul istikametini kullanan araçlar, ekipler tarafından Darıyeri Hasanbey köyü yoluna yönlendirilerek yeniden D-100 kara yoluna Kaynaşlı mevkisinden bağlanmaları sağlanıyor.
Kaza nedeniyle bölgede ulaşım kontrollü şekilde alternatif güzergah üzerinden devam ediyor.