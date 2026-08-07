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Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, Ankara istikametinde ulaşımın durmasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Habip A. yönetimindeki 37 ACG 522 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle tünel içerisinde alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ANKARA YÖNÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Yangın nedeniyle Ankara istikameti geçici olarak ulaşıma kapatılırken, itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 4 kişiye olay yerinde bekleyen ambulansta müdahale edildi.

ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Tünelin ulaşıma kapanması nedeniyle otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, ekiplerin yangını söndürme ve yolu yeniden trafiğe açma çalışmaları sürüyor.