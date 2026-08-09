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Kaynak: İHA

Bolu'da D-100 kara yolu üzerindeki ışıklı kavşakta bir trafik kazası gerçekleşti. Ankara yönüne doğru ilerleyen İbrahim T. yönetimindeki otomobil, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaparak dönüş manevrası gerçekleştirmek istedi. Bu sırada karşı şeritten İstanbul istikametine gitmekte olan Selami Y. idaresindeki kamyon ile otomobil kavşak içinde çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetine rağmen her iki aracın sürücüsü de olayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan emniyet güçleri, güzergahta güvenlik tedbirleri alarak ulaşımı bir süre kontrollü olarak sağladı. Kazaya karışan araçların çekici vasıtasıyla kaldırılmasıyla birlikte yoldaki trafik akışı yeniden normale döndü.