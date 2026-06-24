Kaynak: İHA

Bolu'da merkeze bağlı Karaköy Mahallesi'nin üst bölgesinden akmakta olan Büyüksu Deresi'ne kanalizasyon hattından çıkan atık suların karıştığı iddia edildi.

Çevrede oluşan ağır ve pis kokuyu fark eden Kemalettin Ergüven isimli mahalle sakini, kokunun kaynağını bulmak amacıyla derenin akış yönünü takip etti. Yaptığı incelemede temiz dere suyu ile kanalizasyon atıklarının birleştiği noktayı tespit eden duyarlı vatandaş, yaşanan çevre kirliliğini cep telefonuyla kayıt altına alarak duruma tepki gösterdi.

Derede yaşayan canlıların büyük zarar gördüğünü dile getiren Kemalettin Ergüven, "Ne güzel balık var derede. Ama hep mahvolacak. Köye bunu yapmayın. Buranın tedbirinin alınması gerekiyor. İnsanlar ne yapmak istiyor, ben anlamıyorum." sözleriyle yetkililere seslenerek önlem alınmasını talep etti.