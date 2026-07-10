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Kaynak: Haber Merkezi

Bolu’da aralarında Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan’ın da bulunduğu 19 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

Sanıklar hakkında "icbar suretiyle irtikap", "irtikaba teşebbüs", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "5072 Sayılı Vakıf ve Dernekler Kanunu’na muhalefet" suçlarından açılan ve Özcan’ın 263 yıla kadar hapsinin istendiği davanın ilk duruşması tamamlandı. Mahkeme heyeti 5 gün süren ilk duruşma sonrasında ara kararını açıkladı.

2 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan CHP’li Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal ve Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan’ın adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi. Öte yandan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz’un ev hapsi tedbiri kaldırıldı.

4 SANIK İÇİN TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız ve Bolu Pazarcılar ve Manavlar Esnaf Odası ile Bolu Köroğlu Kredi, Esnaf ve Kefalet Odası Başkanı Mustafa Altındal’ın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Duruşma 7 Eylül tarihine ertelendi.